Unbekannte bedrohen Fußgänger in Senden: Kripo ermittelt

Die Polizei berichtet von einer räuberischen Erpressung in Senden. Zwei Unbekannte haben dort einen Fußgänger bedroht.

Zwei Männer haben einen Fußgänger in Senden bedroht, um an seine Geldbörse und sein Mobiltelefon zu kommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Neu-Ulm wegen räuberischer Erpressung. Dem Bericht zufolge befand sich der 25-Jährige am Montagabend gegen 23.30 Uhr nach einem Kneipenbesuch auf dem Nachhauseweg. In der Ortsstraße an der Bushaltestelle kam der Fußgänger ins Gespräch mit einem unbekannten Mann. Nach einem kurzen, belanglosen Wortwechsel stieß ein weiterer Mann hinzu.

Die Unbekannten, beide dunkelhäutig, forderten dann unter verbalen, ernst zu nehmenden Drohungen die Geldbörse und das Mobiltelefon des 25-Jährigen. Der Fußgänger händigte diese aus und verließ zügig die Bushaltestelle. Erst am Folgetag erstattete er Anzeige bei der Polizeistation Senden und schilderte dort den Vorfall. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)