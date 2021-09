Unbekannte beschädigen Kürbisstand am "scharfen Eck" in Senden

Ein Verkaufsstand für Kürbisse an der Ecke Kemptener Straße/Römerstraße in Senden ist zum Ziel von Vandalen geworden. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Montag an einem Kürbisstand in Senden angerichtet. Betroffen ist nach Angaben der Polizei der Holzverschlag, an dem die Kürbisse an der Ecke Kemptener Straße/Römerstraße, also am sogenannten "scharfen Eck", zum Verkauf angeboten werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

