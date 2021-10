Unbekannter fährt gegen geparktes Auto in Senden und flüchtet

Ein grüner Renault, der am Dienstag im Flurweg in Senden stand, weist einen Schaden auf. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei in Senden sucht Zeugen einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person hat mit ihrem Fahrzeug laut Polizei am Dienstag im Flurweg ein anderes Auto angefahren. Dessen Besitzerin hatte den grünen Renault Clio gegen 8.30 Uhr am Straßenrand geparkt.

Parkendes Auto in Senden angefahren: Polizei sucht Zeugen

Als sie gegen 16.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass dieses hinten links beschädigt war. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 mit der Polizei Senden in Verbindung zu setzen. (AZ)

