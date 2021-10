Unbekannter klaut Kasse aus Selbstbedienungsstand

In einem Verkaufsraum in der Sendener Römerstraße werden Eier zur Bezahlung auf Vertrauensbasis angeboten. Ein dreister Dieb hat nun die Kasse geklaut.

Das Vertrauen eines Landwirts ausgenutzt hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Der Dieb entwendete zwischen 23.30 und 5 Uhr eine Geldkassette aus einem Verkaufsraum in der Sendener Römerstraße, in dem Eier angeboten werden. Das teilt die Polizei mit. Die Bezahlung der Eier erfolgt eigenständig und beruht auf Vertrauensbasis. Der Täter riss die Geldkassette von einem Holzbrett und nahm diese sowie das darin befindliche Bargeld mit. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 mit der Polizei Senden in Verbindung setzen. (AZ)