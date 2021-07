Unbekannter nimmt E-Bike in Senden mit

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Diebstahl in Senden. Ein E-Bike ist verschwunden.

Ein E-Bike ist am Wochenende in Senden gestohlen worden. Laut Polizei wurde es zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, in der Kemptener Straße entwendet. Das Rad war ordnungsgemäß vor dem Wohnanwesen 12a abgestellt und mit zwei Schlössern gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 entgegen. (AZ)