Unbekannter schlägt Autospiegel in Senden kaputt

Die Polizei Senden sucht nach einem bislang unbekannten Täter oder Täterin, der oder die einen Autospiegel mutwillig zerstört haben soll.

Am vergangenen Wochenende ist das Glas des linken Außenspiegels an einem in der Hirschweihe in Senden abgestellten Autos beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug laut Polizei gezielt mittels eines unbekannten Gegenstands auf den Spiegel, sodass dieser zersprang. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Zeugen der Tat sollen sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizei Senden melden. (AZ)