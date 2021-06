Senden

vor 49 Min.

Unbekannter stiehlt Handtasche in Senden - Polizei sucht Zeugen

In einem Bekleidungsgeschäft in der Berliner Straße in Senden ist eine Seniorin bestohlen worden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Nach einem Handtaschendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in Senden bittet die örtliche Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochnachmittag, im Zeitraum zwischen 13.15 und 14 Uhr im Laden TK Maxx an der Berliner Straße. Handtaschen-Diebstahl bei TK Maxx in Senden Eine Seniorin verstaute dort ihre rote Handtasche im Einkaufswagen und ließ diesen sowie die Tasche kurzzeitig unbeaufsichtigt. Diese Gelegenheit ergriff ein bislang unbekannter Dieb und entwendete die Handtasche. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 mit der Polizei Senden in Verbindung zu setzen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Senden Radfahrer muss nach Unfall in Senden ins Krankenhaus

