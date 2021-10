Unbekannter zerkratzt Autos von Lieferdienst

Mehrere Fahrzeuge eines Lieferdienstes in Senden sind vergangene Woche beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits vergangene Woche sind in Senden mehrere Fahrzeuge eines Lieferservice beschädigt worden. Die Polizei gibt den Zeitraum der Taten zwischen Donnerstag, 30. September, 22 Uhr, und Freitag, 1. Oktober, 16.30 Uhr an. In dieser Zeit wurden drei Fahrzeuge des Lieferdienstes in der Goethestraße beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen weißen VW sowie zwei graue Skoda, die an der Straße geparkt waren.

Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)