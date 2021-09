Unbekannter zerkratzt nachts das Auto einer Sendenerin

Der Sohn der Frau bemerkte den Unbekannten, der sich am Auto der Mutter zu schaffen machte. Der Täter floh.

Ein Jugendlicher hat in Senden einen fremden Mann dabei ertappt, wie er sich am Auto seiner Mutter zu schaffen machte. Gegen Donnerstag gegen 3.30 Uhr hörte der Jugendliche lautes Kratzen in der Franz-Bergmüller-Straße. Als er aus dem Fenster blickte, sah konnte er eine männliche Person am Auto seiner Mutter entdecken. Als der Täter den Jugendlichen bemerkte, ergriff er die Flucht.

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter, der das Auto zerkratzte

Die Polizei fand frische Kratzspuren an dem Wagen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 3000 Euro. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch