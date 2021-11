Unfall in Senden: 19-Jähriger missachtet Vorfahrt beim Abbiegen

Ein 19-jähriger Autofahrer hat in Senden die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtet. Es kam zur Kollision mit erheblichem Sachschaden.

In Senden ist es in der Nacht zum Dienstag an der Kreuzung Kemptener Straße/Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben wollte ein 19-jähriger Autofahrer, der auf der Kemptener Straße in nördlicher Richtung unterwegs war, gegen 1.30 Uhr nach links in die Hauptstraße abbiegen.

Bei dem Unfall in Senden entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Der 23-jährige Fahrer wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Vöhringen überqueren. Es kam zur Kollision, bei der ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 8000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. (AZ)

Lesen Sie dazu auch