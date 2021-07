Unfall in Senden: 73-Jähriger fährt Kinderwagen um

Glück im Unglück hatte eine Mutter mit ihrem Baby. Ein Senior bog ab, ohne auf den Fußgängerüberweg in der Straße zu achten und erwischte den Kinderwagen.

Besonderes Glück hatte ein neun Monate alter Säugling am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Senden. Gegen 8.35 Uhr überquerte die Mutter samt Kinderwagen die Fußgängerampel in der Haydnstraße in Richtung Königsberger Straße. Wie die Polizei berichtet, hat ein 73-jähriger Autofahrer, der seinerseits von der Kemptener Straße ebenfalls bei Grünlicht in die Haydnstraße abbiegen wollte, nicht beachtet, dass die Mutter an dieser Stelle Vorrang hat.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kinderwagen. Glücklicherweise war der Säugling in einem Kindersitz auf dem Kinderwagen festgeschnallt. Durch den Aufprall fiel der Kinderwagen um, der Kindersitz fiel herunter und überschlug sich über den Griffbügel, wodurch der Säugling unverletzt blieb. Auch Mutter und Autofahrer verletzten sich nicht. Am Kinderwagen entstand lediglich ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren gegen den 73-Jährigen ein. (AZ)