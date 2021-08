Verfolgungsjagd nach Radfahrer in Senden: Polizist verliert Ringfinger

Beim Versuch, einem flüchtenden Mann in Senden den Weg abzuschneiden, verliert ein Polizist einen Finger. Auch sein Kollege verletzt sich bei dem Einsatz.

Einen schwierigen Einsatz haben Polizisten in der Nacht auf Donnerstag in Senden erlebt. Zwei Beamten wurden dabei verletzt und waren anschließend nicht mehr dienstfähig, einer verlor sogar einen Finger.



Zunächst wurde eine Streife der Polizeiinspektion Weißenhorn gegen 1.30 Uhr in Senden auf einen Radfahrer aufmerksam, der in Schlangenlinien fuhr. Als der Mann angehalten werden sollte, ließ er dem Polizeibericht zufolge sein Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß von der Kemptener Straße in Richtung Bahnhofstraße. Beide Polizisten verfolgten den flüchtigen Mann zu Fuß. Plötzlich blieb dieser stehen, drehte sich herum und ging auf bedrohliche Art und Weise auf einen der beiden verfolgenden Beamten zu. Dann schubste er den Polizisten, sodass sich ein Handgemenge entwickelte.

Polizeieinsatz in Senden: Flüchtiger Radfahrer wehrt sich und muss gefesselt werden

Der zweite Beamte wollte dem Flüchtigen ursprünglich den Weg abschneiden und hatte daher einen anderen Verfolgungsweg gewählt, wie die Polizei weiter mitteilt. Beim schnellen Übersteigen eines Zaunes blieb er jedoch mit dem Ring am Zaun hängen und riss sich dabei den kompletten Ringfinger ab. Obwohl der Mann zügig behandelt und in eine Fachklinik gebracht wurde, war es nicht möglich, den abgetrennten Finger wieder anzunähen.

Der Radfahrer wurde schließlich gestellt. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen. Aufgrund seiner Gegenwehr musste er laut Polizeibericht unter erheblichem Zwang gefesselt werden. Weitere Unterstützungskräfte umliegender Polizeidienststellen kamen deshalb zu dem Einsatz hinzu. Dem 32 Jahre alten Radfahrer wurde Blut abgenommen, das Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung wird für kommende Woche erwartet.

Der Beamte, der den Beschuldigten festnahm, erlitt durch die Gegenwehr des 32-Jährigen mehrere Schürfwunden und leichte Prellungen. Die beiden verletzten Polizeibeamten waren nach dem Vorfall nicht mehr dienstfähig, der Schwerverletzte konnte das Krankenhaus nach der fachärztlichen Versorgung am Donnerstagmorgen wieder verlassen. (AZ)

