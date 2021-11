Wegen Corona: Auch Senden sagt seinen Weihnachtsmarkt ab

Am Ende waren die Bedenken bei den Beteiligten wegen der hohen Corona-Zahlen doch zu groß: Nach langem Ringen wurde "Senden leuchtet" abgesagt.

Noch vor wenigen Wochen wurde in den meisten Kommunen hoffnungsvoll geplant: Inzwischen halten aber immer weniger Städte und Dörfer an ihren Weihnachtsmärkten fest. Nun sagt auch Senden seinen Markt ab, der vom 9. bis 12. Dezember stattfinden sollte.

Kein Weihnachtsmarkt in Senden: Vereine hatten "starke Bedenken"

Sowohl in der Verwaltung als auch mit den beteiligten Vereinen sei die Entscheidung bis zuletzt diskutiert worden, sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf am Dienstag in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Die Vereine seien befragt worden, und die Mehrheit habe „starke Bedenken geäußert“, so die Rathauschefin.

Es sei zwar bedauerlich, dass der Markt nicht durchgeführt werden könne, „aber wir möchten auf keinen Fall, dass das ehrenamtliche Personal sich dort unwohl fühlt.“ Aufgrund der pandemischen Lage werden auch das Weihnachtsessen der städtischen Mitarbeiter und des Stadtrats im Dezember nicht durchgeführt. Die Feiern würden wohl auf den Frühling verschoben, so Schäfer-Rudolf.

