Weltladen in Senden schließt nach 26 Jahren

Plus Weil sich der bisherige Träger zurückzieht, stellt der Weltladen in Senden Ende November den Betrieb ein. Es gibt aber Hoffnung auf eine Neuauflage.

Fair gehandelte Bananen, Kaffee, Gewürze oder Accessoires – dafür gibt es in Senden seit 26 Jahren eine feste Adresse: den Weltladen im Obergeschoss der Stadtbücherei. Doch jetzt läuft der Räumungsverkauf, denn das ehrenamtlich betriebene Geschäft muss Ende des Monats schließen. Eine Neuauflage ist zumindest angedacht, vielleicht schon im kommenden Jahr. Dazu muss aber ein eigener Verein gegründet werden, denn der bisherige Träger macht nicht weiter.