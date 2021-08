Wirtschaftsschule Senden verabschiedet und würdigt diesjährige Absolventen

In feierlichem Rahmen werden 39 Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule Senden entlassen. Die Schulleiterin bezeichnet sie als Gewinner.

39 Absolventinnen und Absolventen der städtischen Wirtschaftsschule Senden sind in feierlichem Rahmen in der Aula mit dem Wirtschaftsschulabschluss entlassen worden. Schulleiterin Helga Grabinger fand viele lobende Worte für die Schülerinnen und Schüler, die in diesem besonderen Schuljahr 2020/2021 auch etwas Besonderes geleistet haben. Trotz der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden schulischen Beschränkungen hätten sie es geschafft, fokussiert zu bleiben und ihr Ziel, den Schulabschluss, nicht aus den Augen zu verlieren, sagte Grabinger. So könnten sie sich als Gewinner sehen und nicht als Opfer der Pandemie. Es sei eine anspruchsvolle Erfahrung, die ihnen sicherlich auch auf dem weiteren Lebensweg hilfreich sein werde.

Die Absolventinnen und Absolventen freuten sich, in feierlichem Rahmen mit musikalischer Begleitung ihre Abschlüsse, Preise und Belobigungen entgegen nehmen zu können. Bei dem anschließenden Gruppenfoto kam ein wenig Wehmut auf, schließlich endet nun ein gemeinsames Kapitel des Lebens und die Wege vieler werden sich trennen. Aber natürlich überwog am Ende die Freude über das Geschaffte und die Vorfreude auf all das Neue, was nun kommen wird.

Abschlussjahrgang 2020/2021 der Wirtschaftsschule Senden: Der beste Schüler hat einen Notendurchschnitt von 1,28

Der beste Schüler des Jahrgangs, Kai Hahn, bekam im Anschluss für seinen Abschlussschnitt von 1,28 den Preis der Stadt Senden. Die besten Leistungen in den einzelnen Prüfungsfächern wurden mit Urkunden und mit Preisen, die regionale Firmen gestiftet hatten, gewürdigt. Preise und Belobigungen für herausragende Leistungen erhielten:

Madeleine Ilg : Preis für die beste Leistung im Fach Mathematik

: Preis für die beste Leistung im Fach Mathematik Patricia Grathwohl : Preis für die beste Leistung im Fach Übungsunternehmen

: Preis für die beste Leistung im Fach Übungsunternehmen Lukas Eck und Kai Hahn: Preise für die besten Leistungen im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle

Finn Zimmermann : Preis für die beste Leistung im Fach Deutsch

: Preis für die beste Leistung im Fach Deutsch Hanna Khreisat: Preis für die beste Leistung im Fach Englisch

Belobigungen für gute Leistungen erhielten Madeleine Ilg, Patricia Grathwohl und Finn Zimmermann. Bei der Schulmeisterschaft in Texterfassung am PC erzielte Charlotte Meyer den ersten Platz. (AZ)

