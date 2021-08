Auffahrunfall nach Vollbremsung wegen Katze

Ein hoher Schaden ist bei einem Unfall in Witzighausen entstanden. Eine Katze war der Auslöser.

Eine Autofahrerin hat in Witzighausen eine Vollbremsung eingelegt, weil eine Katze die Straße überquerte. Das sah eine Frau im Auto hinter ihr zu spät. Wie die Polizei berichtet, war eine 46-Jährige am Dienstag gegen 12.20 Uhr, mit ihrem Wagen auf der Staatsstraße 2019 von Senden in Richtung Weißenhorn unterwegs. Als in Witzighausen plötzlich eine Katze über die Straße lief, trat die Frau sofort aufs Bremspedal.

Eine hinter ihr fahrende 62-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrzeug der 46-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. Das Auto, das dem anderen aufgefahren ist, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)