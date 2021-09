Autofahrer passen nicht auf: Unfall mit fünf Verletzten auf A7 bei Senden

Vier Fahrzeuge stoßen auf der A7 bei Witzighausen zusammen, weil zwei Verkehrsteilnehmer unachtsam sind. Fünf Insassen eines Autos sind die Leidtragenden.

Fünf Menschen sind am Samstagvormittag bei einem Unfall auf der A7 auf Höhe Witzighausen leicht verletzt worden. Als Ursache nennt die Autobahnpolizei Günzburg Unachtsamkeit von zwei Verkehrsteilnehmern.



Gegen 10.30 Uhr kam es dem Polizeibericht zufolge auf der Autobahn in Fahrtrichtung Süden kurz hinter dem Autobahndreieck Hittistetten wegen des hohen Verkehrsaufkommens zu Staus. Die 20 Jahre alte Fahrerin eines Suzuki erkannte dies zu spät und prallte mit ihrem Auto gegen einen Opel, der vor ihr fuhr und verkehrsbedingt bremsen musste. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Doch es waren noch mehr Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Der Sachschaden an den beteiligten Autos beläuft sich auf 20.500 Euro

Wie die Polizei weiter mitteilt, leitete der 20 Jahre alte Fahrer eines nachfolgenden Mercedes noch rechtzeitig eine Notbremsung ein und kam zum Stehen. Der Fahrer eines Kleintransporters dahinter realisierte dies wiederum zu spät. Der Fiat stieß so stark gegen das Heck des Mercedes, dass der in das Heck des Suzuki und dieser anschließend nochmal gegen den Opel geschoben wurde. Dabei wurden alle fünf Insassen des Mercedes leicht verletzt. Da der Fahrer des Kleintransporters keinen Wohnsitz in Deutschland hat, setzte die Polizei die Staatsanwaltschaft Memmingen über den Vorfall in Kenntnis. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 20.500 Euro. "Die Fehlverhalten beider Unfallverursacher werden durch die Polizei geahndet", heißt es abschließend im Bericht. (AZ)

