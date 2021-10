Tropfen auf einem Auto in Witzighausen richten hohen Schaden an

Ein geparktes Auto in Witzighausen ist mit einer Flüssigkeit verschmutzt worden. Die Beseitigung war sehr aufwendig. Die Polizei Senden bittet um Hinweise.

In Witzighausen hat ein Unbekannter mit einer Flüssigkeit einen Schaden an einem Auto verursacht. Um den zu beseitigen, musste die Besitzerin eine Spezialbehandlung ausführen lassen. Die Polizei sucht Zeugeninnen beziehungsweise Zeugen und bittet um Hinweise.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Senden zu melden

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag, 9. Oktober, im Zeitraum zwischen 19.50 und 23.30 Uhr. Die Besitzerin hatte das Auto in der Christian-Wiedemann Straße geparkt. Als sie am Sonntagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Vielzahl kleiner Tropfen fest, die sich nur durch eine Spezialbehandlung entfernen ließen. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf ungefähr 7000 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

