Senden-Wullenstetten

vor 17 Min.

Anwohner ärgern sich über neue Kreuzung in Wullenstetten

Plus Wegen einer neuen Kreuzung für das Wohngebiet "Am Stadtpark" in Wullenstetten müssen Anlieger jetzt anders fahren. Sie sprechen von einer Fehlplanung.

Von Angela Häusler

Eine neue Kreuzung für das Wohngebiet "Am Stadtpark" ist in den vergangenen Wochen in Wullenstetten entstanden. Die monatelang gesperrte Lange Straße ist wieder offen – und für mehrere Anwohner vieles anders als gewohnt: Wegen der neuen Verkehrsinseln und Sperrflächen dürfen sie jetzt nur noch in eine Richtung aus ihren Ausfahrten fahren. Das ärgert sie – es sei eine Fehlplanung, sagen die Nachbarn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen