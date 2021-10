Senden-Wullenstetten

12:00 Uhr

Bürger haben viele Fragen zum Verkehr in Wullenstetten

Die neue Kreuzung in der Langen Straße in Wullenstetten war eines der angesprochenen Themen in der Bürgerversammlung.

Plus Auf der Bürgerversammlung in Wullenstetten gibt es eine lebhafte Diskussion. Die Bürgermeisterin äußert sich zum Thema Tempolimit in der Römerstraße.

Von Angela Häusler

Baugebiete, Schulzentrum, Anbau am Feuerwehrhaus – in und bei Wullenstetten hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Entsprechend lebhaft ist am Dienstagabend die Diskussion in der Bürgerversammlung des Ortsteils in der neuen Aula der Rektor-Meinrad-Mayer-Schule verlaufen.

