Senden-Wullenstetten

17:01 Uhr

Pfarrer Anton Maric verlässt Wullenstetten, bleibt Senden aber treu

Plus Der katholische Pfarrer Anton Maric verabschiedet sich in den Ruhestand. Er kam einst aus Sarajewo und hat schnell eine althergebrachte Tradition eingestellt.

Von Angela Häusler

"Ich würde es wieder machen – mit Menschen zu arbeiten, ist so schön", sagt Pfarrer Anton Maric wenige Wochen vor seinem Abschied aus dem Wullenstetter Pfarrhaus. Nach 31 Jahren in dem Sendener Ortsteil tritt er zum 1. September seinen Ruhestand an. In der Illerstadt will er aber weiterhin wohnen bleiben. Für die Gemeinde ändert sich mit seinem Weggang einiges.

