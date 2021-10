Zehnjähriger Schüler schlägt Rektorin in Senden

Ein zehnjähriger Schüler in Senden rastet aus. Er schlägt die Schulleiterin und beleidigt eine Lehrerin. Das Jugendamt ist eingeschaltet.

Es sollte ein klärendes Gespräch werden, doch es kam ganz anders: Ein zehnjähriger Schüler ist am Dienstag in der Grundschule an der Illerstraße in Senden ausgerastet. Der Junge versuchte laut Polizeibericht, sich dem Gespräch zu entziehen, indem er in Richtung Ausgang rannte.

Schüler schlägt der Rektorin in den Unterleib

Als die Rektorin dem Schüler den Weg versperrte, schlug er ihr unvermittelt mit der Faust in den Unterleib. Eine weitere Lehrerin beobachtete den Vorfall und versuchte, die Situation zu beruhigen. Als sie hinzukam, beleidigte der Zehnjährige sie als „Schlampe“. Das Jugendamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. (AZ)