12:00 Uhr

Senior missachtet rote Ampel und verursacht Unfall

20000 Euro Schaden entstand bei diesem Unfall am Freitagabend in Vöhringen.

Ein 74-jähriger Autofahrer übersieht eine rote Ampel in Vöhringen - und kracht mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Von Wilhelm Schmid

In Vöhringen hat es am Freitagabend gekracht, weil ein Senior eine rote Ampel missachtete. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall auf der Vöhringer Umgehungsstraße S2031 an der Kreuzung mit der Ulmer Straße (nördlicher Ortsausgang).

Unbekannte wüten in Bellenberg: Unbekannte reißen Ortsschild aus dem Boden - und nehmen es mit

Unfall in Vöhringen: Verletzt wurde niemand

Ein 74-jähriger Autofahrer übersah das Rotlicht einer Ampel und stieß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 65-Jährigen zusammen. Dessen Ampel hatte grün geleuchtet – und somit freie Fahrt signalisiert. Beim Zusammenstoß wurde entgegen ersten Annahmen niemand verletzt. Der vorsorglich gerufene Rettungsdienst konnte also bald wieder abrücken. Ein zufällig vorbei kommendes Fahrzeug der Feuerwehr Wullenstetten sowie die dazu alarmierte Feuerwehr Vöhringen sicherten die Unfallstelle ab und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 20000 Euro geschätzt.

Auch interessant: Polizei erwischt bei Bellenberg einen Drängler auf frischer Tat

Themen Folgen