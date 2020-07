12:13 Uhr

Senior übersieht Radfahrer in Illertissen

Ein 71-Jähriger hat in Illertissen einen Radfahrer übersehen.

Beim Einfahren auf die Illertisser Hauptstraße übersah der 71-Jährige einen Radler. Der Mann prallte auf die Motorhaube des Wagens.

Am Mittwochvormittag ist bei einem Unfall in Illertissen ein Fahrradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt wollte gegen 11 Uhr ein 71-jähriger Autofahrer vom Kundenparkplatz eines Modegeschäfts in die Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah er einen stadtauswärts fahrenden Radler. Es kam zur Kollision.

Der Mann wurde auf die Motorhaube des Autos geschleudert und zog sich beim Sturz mittelschwere Verletzungen zu. Der Radfahrer ging anschließend selbst zu Arzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 9000 Euro. Die Polizei Illertissen sucht Zeugen, die den Unfallhergang beschreiben können. Diese sollen sich bei der PI Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 melden. (az)

