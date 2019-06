vor 20 Min.

Seniorenarbeit im Unterallgäu wird ausgezeichnet

Aktive in der Seniorenarbeit können sich mit Projekten für den Förderpreis bewerben.

Wie sich Projektträger im Landkreis Unterallgäu für den Förderpreis bewerben können.

In Mindelheim wurde der Seniorentreff des Roten Kreuzes renoviert und mit neuen Möbeln ausgestattet. In Heimertingen laden jetzt fünf zusätzliche Ruhebänke zum Verweilen ein und in Lautrach drehen Jung und Alt einen gemeinsamen Dorffilm. Realisiert wurden diese Angebote und viele mehr mit Preisgeldern, die die Projektträger gewonnen haben. Jetzt besteht wieder Gelegenheit, eine solche Finanzspritze für die Seniorenarbeit zu erhalten: Noch bis 31. August kann man sich für den Senioren-Förderpreis des Landkreises Unterallgäu bewerben.

Hubert Plepla von der Seniorenkonzept-Koordinationsstelle am Landratsamt sagt: „Es wäre schön, wenn sich viele Akteure der Seniorenarbeit aus dem Unterallgäu auch dieses Jahr für den Förderpreis für vorbildhafte Seniorenprojekte bewerben würden.“ Ausgezeichnet werden Projekte, die die Lebensbedingungen von Senioren in der Gemeinde nachhaltig verbessern. „Dazu gehören kleine bürgerschaftliche Initiativen wie regelmäßige Seniorentreffs oder nachbarschaftliche Hilfen genauso wie die Unterstützung durch professionelle Dienste“, sagt Plepla. Zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der prämierten Projekte gibt es Preisgelder. Der erste Platz ist mit 3000 Euro dotiert, der zweite und dritte mit 2000 beziehungsweise 1000 Euro.

Der Förderpreis wird seit 2013 alle zwei Jahre vergeben. Er wird im Rahmen des Kreis-Seniorenkonzepts ausgeschrieben und soll gute Beispiele unterstützen und bekannt machen. Bewerben können sich laut Plepla alle, die in der Seniorenarbeit aktiv sind – ob Kommunen, Unternehmen, Organisationen, Verbände, Vereine oder Privatpersonen. Wer ausgezeichnet wird, entscheidet eine unabhängige Jury aus Kreistagsmitgliedern und Fachleuten aus der Seniorenarbeit. (az)

Kontakt: Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen rund um den Förderpreis wie die genauen Bewertungskriterien sind zu finden unter www.unterallgaeu.de/seniorenkonzept. Telefonisch gibt Hubert Plepla unter 08261/995-457 Auskunft.

Themen Folgen