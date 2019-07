vor 35 Min.

Seniorin auf Fahrrad wird bei einem Unfall in Bellenberg leicht verletzt

Eine 81-Jährige war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als ein Autofahrer plötzlich rückwärts aus einer Einfahrt fuhr. Die Senioren stürzte und verletzte sich leicht.

Eine 81-Jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall in Bellenberg leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 32-Jähriger wollte am Mittwochabend mit seinem Auto rückwärts aus einem Parkplatz in der Auer Straße in Bellenberg fahren. Dabei übersah er eine Fahrradfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 81-jährige Radlerin abrupt abbremsen und stürzte deshalb.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar

Wie die Polizei mitteilt, erlitt sie leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden kann nach Angaben der Polizei noch nicht beziffert werden. Gegen den 32-jährigen Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sein Auto blieb unbeschädigt. (az)

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Themen Folgen