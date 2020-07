13:45 Uhr

Seniorin stirbt an den Folgen eines Badeunfalls

Bei Kirchberg an der Iller hatte eine 76 Jahre alte Frau am Montag einen Badeunfall. Zeugen versuchten noch, sie zu reanimieren.

Ein Badeunfall mit tödlichen Folgen hat sich am Montag bei Kirchberg an der Iller ereignet. Eine 76 Jahre alte Frau war verunglückt und starb am Abend in einem Krankenhaus.

Gegen 13.30 Uhr hatte eine Zeugin nach Angaben der Polizei eine leblose Person auf der Wasseroberfläche eines Sees bei Kirchberg an der Iller treiben sehen. Weitere Zeugen eilten herbei und brachten die 76-Jährige ans Ufer. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versuchten die Zeugen, die Seniorin zu reanimieren.

Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus

Der Rettungsdienst brachte sie schließlich in ein Krankenhaus. Dort verstarb die Frau in den Abendstunden an den Folgen des Badeunfalls. Die Polizei schließt nach ihren Ermittlungen ein Fremdverschulden aus. Vielmehr dürften gesundheitliche Probleme zu dem Badeunfall geführt haben. (az)

