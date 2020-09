vor 48 Min.

Serie "Sommer am See": Badegäste schätzen die Ruhe am Auer See

Plus Zum Ausklang des Sommers lockt der Auer Badesee noch Schwimmer an. Andere lassen lieber den Blick über das Gewässer schweifen. Nur eine Sache stört.

Von Jens Noll

Wer geht noch im See baden, wenn die Wassertemperatur unter 20 Grad gesunken ist und auch die Außentemperaturen nicht mehr dem typischen Badewetter entsprechen? Der Besuch an diesem Vormittag im Naherholungsgebiet Auer Badesee liefert eine eindeutige Antwort: zwei Frauen. Sie drehen in Ruhe ihre Runden auf dem Gewässer, das umrahmt von viel Grün zwischen dem Illertisser Stadtteil Au und Bellenberg liegt.

Sie komme gerne hierher, erzählt eine der Schwimmerinnen, weil es nicht mehr so voll sei wie vor zehn Jahren. „Es ist angenehm hier.“ Die kühleren Wassertemperaturen schrecken die Frau nicht ab. 25 Grad waren es noch Mitte August, wie auf einer Tafel am Gebäude mit den Sanitäranlagen zu lesen ist. Anfang September sieht es anders aus.

Das Naherholungsgebiet Auer Badesee bietet 2,2 Hektar Wasserfläche und 1,5 Hektar Liegewiese. Bild: Jens Noll

Ursula Herzgsell schätzt die Wassertemperatur an diesem Vormittag auf 18 Grad Celsius. „Wenn es unter 16 Grad sind, dann gehe ich nicht mehr rein“, sagt die 77-Jährige. Sie ist die andere Schwimmerin und auf dem Wasser stets gut erkennbar, weil sie eine orangefarbene Schwimmnudel hinter sich herzieht. Eine Sicherheitsmaßnahme, wie sie sagt. Denn oft sei sie ganz alleine im See. „Hier kann man schön seinen Gedanken nachhängen“, erzählt die rüstige Seniorin, die bei geeigneter Witterung drei- bis viermal pro Woche mit dem Rad von Illertissen herfährt.

Mehr als zwölf Leute habe sie im Naherlebnisgebiet nie angetroffen, sagt Herzgsell. Wobei sie anmerkt, dass sie die heißen Tage meidet. Sie mag es lieber, wenn es ruhig und entspannt zugeht. Von März bis Oktober dauert ihre persönliche Badesaison in Au. „Schwimmen ist der Sport, den ich noch machen kann“, sagt die 77-Jährige.

Der Fischereiverein Au hat eine Terrasse mit Seeblick

Nach einer Weile – die beiden Frauen haben das Wasser schon längst wieder verlassen – richtet sich ein Mann auf der Liegewiese am See ein. Rudolf Egerer stellt einen Liegestuhl und eine Sonnenliege auf. „Im Sommer komme ich jeden Tag, wenn das Wetter passt“, erzählt der Bellenberger. Schönes Wasser, Natur pur – das sind aus seiner Sicht die Vorzüge des Badesees in Au. Und der 65-Jährige ist froh, dass es dort auch einen Kiosk gibt. Wie die beiden Schwimmerinnen hätte Egerer im Corona-Sommer mit mehr Badegästen gerechnet. „Aber vielleicht sind die eher ins Freibad gegangen“, mutmaßt er.

Der Bellenberger lobt den Zustand des Sees und der gesamten Anlage, eine Sache missfällt im allerdings: Immer wieder gibt es dort Fälle von Vandalismus. Davon können auch die Mitglieder des Fischereivereins Au ein Lied singen. Sieben von ihnen sitzen gerade auf der Terrasse des Vereinsheims, natürlich mit Seeblick. Die Männer erzählen von Bänken, die am Morgen im Wasser liegen sowie von Beschädigungen am Vereinsheim oder an den sanitären Anlagen. Zudem bleibe häufig Abfall liegen, klagen sie.

Der Auer Badesee liegt, umgeben von viel Grün, zwischen dem Illertisser Stadtteil Au und Bellenberg. Bild: Jens Noll

Fast jeden Tag treffen sich Vereinsmitglieder am See, zu besprechen gibt es immer was. Geangelt werde aber nur, wenn niemand sonst im Wasser ist. „Es steht in der Satzung, dass Badegäste Vorrang haben“, erzählt einer der Männer. Das Verhältnis zwischen Schwimmern und Anglern sei reibungslos.

Dimitrios Logothetis hat dieses Jahr nur wenige Tage mit großem Andrang erlebt. Er ist vom Lokal „Der Grieche“ in Illertissen, das zum 1. Juli den kleinen Kiosk am östlichen Seeufer übernommen hat. Die Vorgängerin konnte aus gesundheitlichen Gründen den Job nicht mehr weitermachen. „Es ist keine Goldgrube hier“, sagt Logothetis. Dennoch hofft er zum Saisonausklang noch auf einige Kunden. „Ich habe viel Eis gekauft“, erzählt er. Neben Getränken und Pommes bietet er darüber hinaus auch griechische Spezialitäten wie Souvlaki und Zaziki an.

Weil die Küche an diesem Tag vorerst kalt bleibt, hat der Kioskbetreiber Zeit, mit zwei Stammgästen zu plaudern. Sie kommen auch bei kühleren Temperaturen auf ein Getränk vorbei. Schwimmen wollen sie nicht. Sie schauen lieber hinaus auf den See und genießen das viele Grün drumherum. Vogelgezwitscher ist zu hören, am Ufer fliegen Libellen und Schmetterlinge – auch so macht der Spätsommer am See Freude.

