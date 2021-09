Besuch in der Kläranlage: So wird unser Abwasser wieder sauber

Plus Beim Spülen oder Wäschewaschen: Überall entsteht Abwasser. Doch was passiert damit, nachdem es im Abfluss verschwunden ist? Ein Besuch im Klärwerk bei Au.

Ein Klapphandy, ein Puppenarm, ein Gebiss: In einer Vitrine im Klärwerk bei Au sind kuriose Dinge ausgestellt. Gegenstände, die die Arbeitskräfte durch Zufall entdeckt haben. "Beim einen oder anderen Fundstück fragt man sich schon, wie das in die Kanalisation kommt", sagt Helmut Gschwind. Er ist Geschäftsleiter des Abwasserzweckverbands Mittleres Illertal und zeigt, wie das Wasser wieder sauber wird, das die Menschen zwischen Dettingen und Illertissen genutzt - und verschmutzt - haben.