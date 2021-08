Serie "Unser Wasser": Die Greimeltshofer sind stolz auf ihren Dorfbrunnen

Plus Der Dorfbrunnen von Greimeltshofen bekommt im Frühjahr ein hübsches Gewand. Woher sein frisches Wasser kommt.

Wenn er in der Osterzeit mit prächtigen Girlanden aus bunten Eiern geschmückt ist, bildet der Greimeltshofer Dorfbrunnen einen Blickfang. Von Frühling bis Herbst plätschert er an der Ortsverbindungsstraße nach Stolzenhofen, direkt neben der Bushaltestelle, munter vor sich hin. Die Bürger des Kirchhaslacher Ortsteils sind stolz auf das frische, klare Quellwasser. Es stammt aus der östlich des Dorfes entspringenden Lohdeichquelle, die das Dörflein früher jahrzehntelang mit wertvollem Trinkwasser versorgt hat.