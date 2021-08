Serie "Unser Wasser"

Wie können Blaualgen im Rothdachweiher künftig vermieden werden?

Plus Ein Jahr nach der Blaualgenblüte im Babenhauser Badesee stellt sich die Frage: Was wird getan, um das Wachstum der Bakterien in Zukunft zu vermeiden?

Von Sabrina Karrer

Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem die Liegewiese am Rothdachweiher in Babenhausen an den meisten Tagen verwaist ist. In dieser Saison trübt das wechselhafte Wetter den Badespaß - 2020 waren es die Blaualgen. Wochenlang durfte niemand in den Baggersee, weil das Gesundheitsamt ein Badeverbot verhängt hatte. Das Thema hat die Babenhauser auch nach dem Sommer noch beschäftigt. Die Frage, die im Raum stand: Was kann getan werden, um eine Belastung des Badewassers in Zukunft zu verhindern?

