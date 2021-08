Serie "Unser Wasser"

vor 52 Min.

Winterrieder Brunnen ist ein Treffpunkt für Jung und Alt

Plus So mancher Plausch wird am Dorfbrunnen von Winterrieden gehalten. Welchen Bezug er zum Unterallgäuer Wasserdoktor Sebastian Kneipp hat.

Von Claudia Bader

Schlicht aus grauen Granitblöcken und ohne jegliche Schnörkel gebaut, bildet der zwischen der Pfarrkirche St. Martin und dem Winterrieder Rathaus plätschernde Dorfbrunnen einen Treffpunkt für Bürger aller Altersstufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen