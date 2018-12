20.12.2018

Sexualdelikte: Viele Spuren gesichert

Staatsanwalt rechnetmit langen Ermittlungen

Nach den drei schweren Sexualdelikten im Unterallgäu sitzt ein tatverdächtiger Mann aus Eritrea weiter in Untersuchungshaft. Das sagte Staatsanwalt Thomas Hörmann auf Anfrage unserer Redaktion. Daran wird sich wohl erst einmal nichts ändern: Die Ermittlungen in der Sache laufen weiter, es bestehe aufgrund der Spurenlage nach wie vor dringender Tatverdacht. Der Mann stritt die Taten nach seiner Festnahme ab.

Wie berichtet, sind in der zweiten Dezemberwoche in Egg an der Günz und in Babenhausen drei Frauen Opfer von sexuell motivierten Angriffen geworden. Die Taten ereigneten sich auf einem Feldweg und im Bereich des Babenhauser Badesees. Kurz darauf wurde ein 25 Jahre alter Mann festgenommen, der seither unter Verdacht steht. Wie Staatsanwalt Hörmann sagt, wird in zwei Fällen von Vergewaltigung und in einem Fall von versuchter Vergewaltigung ermittelt. Bei dem dritten Angriff (in Babenhausen) wurde die Tat wohl nicht vollzogen – offenbar weil glücklicherweise ein Augenzeuge dazu kam.

Grundsätzlich kann ein Verdächtiger bis zu sechs Monate in Untersuchungshaft genommen werden, bevor von Amts wegen eine Haftprüfung stattfindet. Hörmann geht davon aus, dass es im Fall der Sexualdelikte nicht dazu kommt. Davon könne man mit Sicherheit ausgehen, sagte er. Auch wenn sich die Ermittlungen wohl noch eine Weile hinziehen dürften: Es gebe zahlreiche Spuren, das Landeskriminalamt werde noch DNA-Untersuchungen durchführen.

Ob eine Anklage erhoben wird, soll sich dann spätestens im Januar oder Februar entscheiden, sagte Hörmann weiter. (caj)

