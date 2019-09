vor 6 Min.

Sexualdelikte gegen Frauen: Ali A. beschuldigt Opfer der Falschaussage

Vor dem Landgericht in Memmingen wird heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger Ali A. fortgesetzt. Er soll im Dezember vier Frauen in Babenhausen und Egg an der Günz angegriffen und dabei teilweise schwer verletzt haben.

Eigentlich sollte das Urteil im Prozess gegen den mutmaßlichen Mehrfach-Vergewaltiger aus dem Unterallgäu heute fallen. Wie es nun weitergeht.

Im Prozess um einen mutmaßlichen Vergewaltiger hat der Angeklagte eines der vier Opfer der Falschaussage beschuldigt. Die Frau habe ihn angefahren und anschließend Geld angeboten, damit er schweige, sagte der 26-Jährige am Montag vor dem Landgericht Memmingen. Der Staatsanwalt wies den Angeklagten darauf hin, dass falsche Beschuldigungen das Strafmaß erhöhen könnten. Bisher sei die Beweislage gegen den Angeklagten "erdrückend".

Urteil im Prozess gegen Ali A. soll am 1. Oktober fallen

Dem Mann aus Eritrea wird vorgeworfen, die Frau in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) in ihrem Auto vergewaltigt zu haben. Als er nach der Tat aus dem Auto ausstieg, verriegelte die Frau die Türen und wollte wegfahren. Der Mann soll sich auf die Motorhaube des Autos geworfen haben. Er habe sich mehrere Meter am fahrenden Auto festgehalten bis er schließlich herunterfiel.

Kurz nach der Tat soll er eine weitere Frau angegangen haben. Dabei handelte es sich laut Anklageschrift um sexuelle Nötigung mit schwerer Körperverletzung. Das Opfer wehrte sich mit einer Schere. Die Polizei nahm den Angeklagten kurz darauf fest, er hatte verdächtige Schnittwunden im Gesicht und Blutspuren auf dem Hemd. Zwei Tage zuvor soll der Angeklagte eine weitere Spaziergängerin in Egg an der Günz (Landkreis Unterallgäu) vergewaltigt haben.

Gericht hat für Prozess um Sex-Verbrechen im Unterallgäu noch einen Termin angesetzt

Der Zeitplan geht wohl nicht auf: Eigentlich sollte das Urteil im Prozess gegen Ali A. am heutigen Montag, 30. September, fallen. Doch der Prozess um die Sexualdelikte, die sich im Dezember 2018 in Babenhausen und Egg an der Günz zugetragen haben, wird um einen Zusatztermin verlängert. Der Zusatztermin ist für Dienstag, 1. Oktober, um 16 Uhr angesetzt.

Dann seien die Plädoyers und die Urteilsverkündung vorgesehen, so ein Sprecher des Landgerichts. Wie berichtet, startete der Prozess Anfang September. Der Angeklagte Ali A. bestreitet die Vorwürfe. (dpa/stz)

Lesen Sie auch: Sexualdelikte gegen Frauen: Bekannter bezeichnet Ali A. als "schwierige Person"Prozess in Memmingen

Themen folgen