vor 18 Min.

Sexualdelikte gegen Frauen: Heute wohl noch kein Urteil gegen Ali A.

Vor dem Landgericht in Memmingen wird heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger Ali A. fortgesetzt. Er soll im Dezember vier Frauen in Babenhausen und Egg an der Günz angegriffen und dabei teilweise schwer verletzt haben.

Eigentlich sollte das Urteil im Prozess gegen den mutmaßlichen Mehrfach-Vergewaltiger aus dem Unterallgäu heute fallen. Wie es nun weitergeht.

Der Zeitplan geht wohl nicht auf: Eigentlich sollte das Urteil im Prozess gegen Ali A. am heutigen Montag, 30. September, fallen. Doch der Prozess um die Sexualdelikte, die sich im Dezember 2018 in Babenhausen und Egg an der Günz zugetragen haben, wird um einen Zusatztermin verlängert. Das teilt das Landgericht Memmingen auf Nachfrage mit.

Urteil im Prozess gegen Ali A. wird wohl erst am 1. Oktober fallen

Demnach sollen am heutigen Montag, ab 9.30 Uhr, erneut Zeugen aussagen. Auch eine Opferbefragung steht noch aus. Der Zusatztermin ist am darauffolgenden Tag angesetzt. Beginn am Dienstag, 1. Oktober, ist um 16 Uhr.

Dann seien die Plädoyers und die Urteilsverkündung vorgesehen, so ein Sprecher des Landgerichts. Wie berichtet, startete der Prozess Anfang September. Drei Verhandlungstage liegen hinter den Beteiligten. Der Angeklagte Ali A. bestreitet die Vorwürfe. (stz)

