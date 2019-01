vor 19 Min.

Sicherungskasten in Osterberg fängt Feuer

Ein technischer Defekt löst in Osterberg wohl den Brand eines Sicherungskastens aus. Vier Feuerwehren müssen deshalb ausrücken.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Osterberg in einem Einfamilienhaus am Saumweg zu einem Brand gekommen. Gegen 0.15 Uhr fiel dort der Strom aus und ein Rauchmelder gab Alarm. Das berichtet Kreisbrandinspektor Benedikt Kramer. Auf der Fehlersuche nahmen auch die Bewohner Brandgeruch wahr und bemerkten alsbald, dass Qualm aus dem Keller drang. Wie sich herausstellte, hatte der Sicherungskasten im Kellergeschoss Feuer gefangen. So wurden die Feuerwehren aus Osterberg, Oberroth, Kellmünz und Altenstadt mit dem Stichwort "Wohnungsbrand" alarmiert, weil zunächst zu befürchten war, dass Menschen in Gefahr waren. Doch der Brand konnte rasch gelöscht werden und Personen wurden laut Polizei nicht in Mitleidenschaft gezogen. Als Ursache kommt allem Anschein nach ein technischer Defekt in Frage. Der Sachschaden wird mit rund zehntausend Euro angegeben. (wis)

Themen Folgen