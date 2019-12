vor 54 Min.

Sie bewerben sich für den Kirchhaslacher Gemeinderat

Die Kirchhaslacher blicken auf die Kommunalwahl 2020. Einziger Bürgermeisterkandidat ist der Amtsinhaber Franz Grauer.

Von Claudia Bader

Wenn das kein Vertrauensbeweis ist: Bei der Nominierungsversammlung der „Freien Wählerschaft und CSU Kirchhaslach“ im Bürgerheim haben 112 von 114 anwesenden Stimmberechtigten für den Amtsinhaber Franz Grauer als Bürgermeisterkandidaten votiert. 22 Kandidaten aus Kirchhaslach und den Ortsteilen im Alter von 22 bis 49 Jahren, darunter drei Frauen, bewerben sich um einen Sitz im Gemeinderat. Die nach den Aufstellungsversammlungen in den einzelnen Ortsteilen erstellte Liste wurde von den Versammelten mit 113 Ja-Stimmen angenommen.

Die Reihenfolge der Kandidaten wurde entsprechend der Einwohnerzahl der jeweiligen Ortsteile sowie der Stimmenzahl, die die Bewerber bei den einzelnen Versammlungen erhalten haben, zusammengestellt.

Da sich in Kirchhaslach nur fünf statt neun mögliche Kandidaten und in Greimeltshofen nur drei statt fünf Bewerber gefunden hatten, konnte die Liste bei der Nominierungsveranstaltung noch erweitert werden. Letztendlich enthält sie 22 Bewerber. Für die zwölf Kirchhaslacher Ratssitze wären 24 Kandidaten möglich gewesen.

Von den amtierenden Ratsmitgliedern stellen sich Irmgard Reiser und Reinhold Bühler aus Kirchhaslach, Josef Schön und Josef Stölzle aus Herretshofen, Rudolf Hackenberg aus Stolzenhofen und Werner Sauter aus Hörlis nicht mehr zur Wahl. Die Gemeinderäte Johannes Weigele und Markus Ohmke aus Kirchhaslach, Gabriel Heckel und Christian Baur aus Herretshofen, Tobias Wohllaib aus Olgishofen sowie Anton Goßner junior aus Greimeltshofen werden hingegen erneut bei der Kommunalwahl im März 2020 kandidieren.

Da es in der Gemeinde Kirchhaslach und ihren Ortsteilen bei der Wahl nur eine Liste gibt, ist Franz Grauer, der seit zwölf Jahren im Amt ist, einziger Bürgermeisterkandidat. „Ich werde mich auch in den nächsten Jahren voll in die anstehenden Aufgaben hineinhängen“, sagte er bei der Nominierungsversammlung.

Diese Kandidaten stehen auf der Liste für den Gemeinderat: Johannes Weigele (Kirchhaslach), Gabriel Heckel (Herretshofen), Tamara Reiser (Greimeltshofen), Tobias Wohllaib (Olgishofen), Stefan Kircher (Kirchhaslach), Christian Baur (Herretshofen), Anton Goßner junior (Greimeltshofen), Tobias Seemüller (Kirchhaslach), Reinhard Miller (Hörlis), Tobias Reiser (Stolzenhofen), Alexander Sauter (Halden), Markus Ohmke (Kirchhaslach), Jürgen Schön (Herretshofen), Manuel Jutz (Greimeltshofen), Carina Mang (Olgishofen), Katharina Graf (Kirchhaslach), Stefan Heckel (Herretshofen), Stefan Bertele (Herretshofen), Daniel Grauer (Olgishofen), Stefan Schmid (Herretshofen), Andreas Mörz (Olgishofen) sowie Michael Maier (Stolzenhofen). (clb)

Lesen Sie außerdem: Was auf dem Babenhauser Weihnachtsmarkt geboten ist

Themen folgen