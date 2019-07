17:40 Uhr

Sie bewirten nun die Badegäste im Nautilla

Das Illertisser Freizeitbad war knapp zwei Wochen geschlossen. Fast 100 Bauarbeiter waren während dieser Zeit am Werk. Nicht nur der Gastrobereich hat sich verändert.

Von Franziska Wolfinger

Zwei Wochen lang war das Nautilla kürzlich geschlossen. Trotzdem war nicht wenig los in dem Freizeitbad. Fast 100 Bauarbeiter von 32 Firmen haben die Zeit genutzt, um die Anlagen wieder auf Vordermann zu bringen. Und da falle in dem 27 Jahre alten Gebäude inzwischen Einiges an, sagt Nautilla Geschäftsführerin Gabi Kling.

Vom Gasthaus ins Freizeitbad

Die auffälligste Änderung für die Gäste ist wohl der neu gestaltete Gastrobereich, den seit dieser Woche zwei neue Pächterinnen bewirten, Krystallo Kopanou und Aikaterini Koutroulia. Koutroulia ist in der Illertisser Gastroszene keine Unbekannte. Sie hat 15 Jahre lang das „Alte Posthalterhaus“ an der Memminger Straße betrieben und nun an ihre Schwester übergeben. Auch Kopanou hat über viele Jahre Erfahrungen in der Gastwirtschaft gesammelt und im Restaurant ihrer Eltern in verschiedenen Positionen, von Service bis Geschäftsführung, mitgearbeitet. Als im Nautilla nun ein neuer Pächter gesucht wurde, haben die beiden Freundinnen, die sich seit mehr als 20 Jahren kennen, die Gelegenheit genutzt, gemeinsam in das Geschäft einzusteigen, sagt Kopanou. Beide haben griechische Wurzeln. Der neue Gastrobereich heißt in Anlehnung daran Poseidon Grotte. „Nach dem Gott des Meeres. Das passt doch zu einem Bad“, erklärt Kopanou.

Gäste sollen günstiger essen können

Außer Meeresfrüchte- und Griechischem Bauernsalat finden sich allerdings keine griechischen Spezialitäten auf der Karte. Es gibt eine Auswahl an Salaten, Pizza und typische Freizeitbad-Snacks wie Pommes, Currywurst oder Spaghetti. Wenn der Betrieb richtig angelaufen ist, soll es zusätzlich wechselnde Tagesgerichte geben. „Da kann ich mir dann gut vorstellen, auch mal etwas Griechisches zu kochen“, kündigt Kopanou an. Sie und Koutroulia wollen verstärkt auf saisonale und regionale Produkte setzen. Dabei soll das Preisniveau im Vergleich zum bisherigen gastronomischen Angebot im Nautilla niedriger sein. Es wurden neue Möbel angeschafft; Sitzinseln mit Sichtschutz sollen mehr Privatspähre beim Essen bieten.

Geschäftsführerin Kling verspricht sich von dem neuen Gastrobereich, dass sich die Gäste wohler fühlen. Die Besucher sollen länger im Bad bleiben. Mit knapp 300000 Gästen pro Jahr sei das Nautilla fast am Limit. Der Umsatz solle deshalb durch eine längere Verweildauer, also mehr verkauften Tages- statt Stundentickets, gesteigert werden. Neben dem Gastrobereich im Bad kümmern sich Kopanou und Koutroulia auch um die Theke im Saunabereich. Zur Eröffnung sind während der Ferienzeit Angebotsaktionen geplant, beispielsweise eine mit Gutscheinen. Die Coupons dazu finden IZ-Leser in der Samstagsausgabe unserer Zeitung.

Das hat sich in dem Illertisser Bad noch geändert

Im Zuge der elf Tage dauernden Renovierungsarbeiten wurde noch eine Reihe weiterer Arbeiten erledigt. Die Notbeleuchtungsanlage wurde ausgetauscht und befindet sich nun, nach 27 Jahren, wieder auf dem neuesten Stand der Technik. Auch die Alarm- und Brandmeldeanlage wurde erneuert. Das Herzstück eines jeden Schwimmbads sind die Umwälzpumpen, die dafür sorgen, dass das Wasser aus den Becken durch die Filteranlagen fließt. Im Nautilla gibt es davon sechs Stück. Zwei davon wurden heuer erneuert, die restlichen vier sind im nächsten Jahr an der Reihe. Mit den neuen Pumpen soll 40 Prozent weniger Energie verbraucht werden, sagt Geschäftsführerin Kling. Diese Maßnahme werde daher auch vom Staat gefördert, der 40 Prozent der Kosten übernimmt.

In dem vor zwei Jahren eröffneten Splashpark musste die beauftragte Firma nochmal nachbessern und hat den Boden neu gemacht. Der ist nun griffiger, um die Rutschgefahr für die spielenden Kinder möglichst weit zu minimieren. Im Splashpark können die Kinder Wasserschlachten veranstalten. Es gibt spritzende Frösche, Geysire und andere Wasserkanonen. Ältere Kinder profitieren von den Instandhaltungsmaßnahmen an der Rutsche. An der Röhre wurden acht Elemente ausgetauscht.

Saniert wurden außerdem die Damenduschen im Bad und im Saunabereich. Sie haben neue Armaturen und Decken bekommen. In den Umkleiden kann sich wieder jeder klar im Spiegel erkennen. Diese wurden ausgetauscht. Auch Maler- und Fliesenarbeiten zur Reparatur und Verschönerung standen in diesem Jahr wieder an.

