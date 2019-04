vor 44 Min.

Sie fliegen schon jetzt die Wälder ab

Wie die Illertisser Luftbeobachter das Risiko von Bränden einschätzen

Von Franziska Wolfinger

Diese Woche herrschte bereits T-Shirt-Wetter mit Temperaturen um die 20 Grad. Obwohl sich der Sommer aber nur kurz ankündigte, gab es schon Arbeit für die Illertisser Luftbeobachter, die vom Flugzeug aus nach Feuer Ausschau halten.

In der Region gilt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes die zweithöchste Stufe für Waldbrandgefahr. Das ist für diese Jahreszeit allerdings nicht ungewöhnlich und in diesem Fall nicht unbedingt eine Folge des Klimawandels. Im Frühjahr ist in den Wäldern noch kein Gras gewachsen. Der Boden ohne frisches Grün ist somit nach dem Winter besonders trocken und fängt leicht Feuer.

Philipp von Criegern ist der Vorsitzende des Illertisser Luftsportvereins und hilft ehrenamtlich als Einsatzpilot bei der Luftbeobachtung. Er war die vergangenen beiden Tage mit seinem Co-Piloten Florian Drollinger, ein Luftbeobachter des Neu-Ulmer Landratsamtes, unterwegs. Gemeinsam haben sie über den Westlichen Wäldern nach Rauchsäulen Ausschau gehalten.

Illertissen ist neben Genderkingen und Durach einer von drei Luftbeobachtungsstützpunkten in Schwaben. Die Flugzeuge starten zu ihren Beobachtungsrunden im Auftrag der Regierung von Schwaben. Von Criegern und Drollinger waren in den vergangenen beiden Tagen mit einem Motorsegler, der Grob 109, unterwegs. Eine Runde dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Bisher haben sie zum Glück noch kein Feuer entdeckt. (mit wis)

In unserem Video spricht Pilot Philipp von Criegern über den Einsatz als Luftbeobachter. Zu finden ist es unter illertisser-zeitung.de/lokales

Themen Folgen