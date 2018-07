vor 44 Min.

Sie haben das Abitur in der Tasche

Am IGV absolvierten 74 Jugendliche ihre Prüfungen – rund ein Drittel davon mit einem Einserschnitt

74 Jugendliche haben am Illertal-Gymnasium in Vöhringen (IGV) das Abitur geschafft. Für diese Leistung zollte Schulleiter Ralf Schabel den Abiturienten großes Lob. Bei der Abschlussfeier im Bürgerhaus Senden gab er den scheidenden Schülern mit auf den Weg, „habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“. Wenn Zweifel aufkämen, sollten die Schüler daran denken, dass sie Absolventen des Illertal-Gymnasiums sind. „Sie sind dazu da, nach dem Guten, Wahren und Schönen zu streben. Sie können stolz sein auf das, was Sie geleistet haben. Gehen Sie mit großem Selbstvertrauen an ihre nächsten Aufgaben heran“, sagte Schabel.

Das Abitur geschafft haben in diesem Jahr: Maya Baumann, Melissa Bentele, Alina Blick, Julia Böttinger, Jasmin Canver, Luisa Daikeler, Leon Dambacher, Pascal Daum, Tim Draxler, Max Ebhard, Felix Engelhardt, Mirjam Flüs, Alissa Fock, Nathalie Franke, Amelie Freimuth, Niklas Gabele, Alisha Gaupp, Felix Geiselmann, Annika Geisinger, Marc Gritzka, Nico Habres, Lisa Hafner, Jessica Hase, Sven Heinermann, Giulia Heptner, Niclas Herr, Lisa-Marie Höhn, Samuel-Elias Holl, Robin Horlacher, Laura-Sophie Huber, Tamara Jarde, Tugay Karasiz, Michael Kleen, Tobias Kohlert, Moritz Konschack, Julia Kowsky, Michelle Kränzle, Max Langenwalter, Tessa Lübke, Niklas Mader, Michael Max, Tom Müller, Christina Neugebauer, Mete Özalp, Richard Paul, Lukas Portius, David Reh, Luis Reichpietsch, Jonas Rogg, Benjamin Rudolf, Selina Scheck, Aileen Schlecker, Lena Schlumpberger, Anna-Sophie Schmid, Andreas Schmidt, Niklas Schulz, Maximilian Schurr, Sonja Semle, Larissa Stecher, Lisa Stelzenmüller, Jessica Stutzinger, Mustafa Topgöden, Nina Weikmann, Florian Wagner, Sophia Wagner, Antonia Walder, Julia Walter, Jakob Weber, Philipp Willer, Hanna Zanker, Max Zapf, Till Zapf und Manuel Zeh. (ub)

