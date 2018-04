14:00 Uhr

Sie kandidieren für die Freien Wähler

Der Neu-Ulmer Kreisverband hat in Wullenstetten seine Kandidaten für den Landtag nominiert. Vorsitzender Wolfgang Schrapp thematisierte bei der Versammlung auch den Nuxit.

Von Angela Häusler

Der Neu-Ulmer Kreisverband der Freien Wähler hat am Dienstag seine Kandidaten für Land- und Bezirkstagswahlen nominiert. Direktkandidat für den Landtag ist Kreisvorsitzender Wolfgang Schrapp. „Ich möchte etwas für die Menschen tun und für die Bürger da sein“, begründete Schrapp seine Kandidatur für den Bayerischen Landtag – nur ein Jahr, nachdem es mit seinem Einzug in den Bundestag nichts geworden ist. Da habe er nur geringe Chancen gehabt, so Schrapp, nun aber reize ihn die Aufgabe, im Landtag tätig zu sein. Seine Nominierung erfolgte einstimmig.

Als Kreisvorsitzender berichtete Schrapp bei der Versammlung zudem kurz aus der aktuellen Kommunalpolitik und thematisierte da unter anderem die angestrebte Kreisfreiheit Neu-Ulms. Der Nuxit werde beiden Seiten weh tun, prophezeite er, „Neu-Ulm glaubt, einen großen Wurf zu machen, aber wir haben dann zwei Invaliden“. Der Landkreis falle dann weit hinter seiner jetzigen Bedeutung in Bayern zurück.

Bei politischen Entscheidungen mache die absolute Mehrheit der CSU den Freien Wählern zu schaffen, so Schrapp. Es sei aber dennoch der richtige Weg, sachorientiert zu bleiben, anstatt populistisch zu werden. Bezüglich der Landtagswahlen „werden wir wieder kämpfen, mit allen Haken und Ösen, die wir haben“, kündigte der Kreisvorsitzende an.

Zur Listenkandidatin für die Landtagswahlen bestimmten die 16 Wahlberechtigten die Elchingerin Christine Mayer. Die Bürokauffrau ist Jahrgang 1980, ehrenamtlich engagiert und beschreibt sich als „regionalverbunden“. Kandidat für den Bezirkstag ist Dieter Wegerer. Nach einer langen Karriere in der Kommunalpolitik „würde mich der Bezirkstag noch reizen“, so der ehemalige Nersinger Bürgermeister, stellvertretende Landrat und jetzige Kreisrat. Auch seine Wahl erfolgte einstimmig. Listenbewerber für den Bezirkstag ist Martin Heidl. Er ist bisher Gemeinderat und Freie-Wähler-Ortsvorsitzender in Bellenberg.

Zu Delegierten der Kreisvereinigung für Bezirks- und Landesversammlungen wurden Hans-Manfred Allgaier, Jürgen Bischof, Werner Weiss und Günter Ritter gewählt. Ersatzkandidaten sind Manfred Frisch, Andreas Wöhrle, Dieter Wegerer und Alexander Barta. Auch der Kandidat der Freien Wähler Baden-Württemberg für das Europaparlament stellte sich vor: Der Heidenheimer Bernd Walutta, er ist Landespressesprecher der Freien Wähler.

