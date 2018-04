15:59 Uhr

Sie marschieren gegen Rassismus und für Weltoffenheit

Rund 220 Antifaschisten und Kapitalismuskritiker ziehen durch Memmingen. Dabei gab es einen Zwischenfall am Bahnhof.

Um 14.10 Uhr setzte sich am Samstagnachmittag der antifaschistische und kapitalismuskritische Demonstrationszug auf dem Bahnhofsvorplatz in Memmingen in Marsch. Doch er kommt nur wenige Meter voran, bis zur Ampel in der Bahnhofstraße. Dort bleiben die rund 220 Demonstranten abrupt stehen und bewegen sich in der prallen Sonne keinen Meter weiter. Denn im kühlen Verbindungsgang, der zu den Gleisen 2 bis 5 führt, wird noch ein halbes Dutzend Demonstranten von Polizisten daran gehindert, an der Veranstaltung „Remembering means fighting“ (Sich zu erinnern bedeutet zu kämpfen) teilzunehmen. Das spricht sich rasend schnell herum – und führt erst einmal zum Stillstand.

Timo Glowig, der Einsatzleiter der Bundespolizei, erklärt nach der Demonstration um 16.30 Uhr hinter dem Bahnhof „Die Gruppe hat sich einer Kontrolle verweigert und sich äußerst unkooperativ gezeigt. Ansonsten wäre alles nach fünf Minuten erledigt gewesen.“ Die Versammlungsleitung sorgt für ein Einlenken.

Mit 40-minütiger Verzögerung geht’s los. Als der Zug in die Kalchstraße einbiegt, skandieren die Teilnehmer lautstark: „Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda!“ Die meisten von ihnen tragen entsprechend dem Demo-Motto „Memmingen sieht Rot“ einheitliche, knallrote Jacken. Keiner von ihnen ist vermummt oder in kämpferisches Schwarz gehüllt. Viele der jungen männlichen Teilnehmer laufen mit nacktem Oberkörper, barfuß und zu Reggae-Klängen gut gelaunt durch die Straßen der Memminger Altstadt. Immer wieder ertönt dabei der Ruf „Alerta, alerta, antifascista.“ Dieser stammt aus den 1920er-Jahren, aus der Zeit des Kampfes gegen den italienischen Diktator Benito Mussolini. Auch die Parole „Hoch die internationale Solidarität“ wird immer wieder angestimmt. Begleitet werden die Demonstranten auf dem gesamten, gut drei Kilometer langen Weg von einem starken Polizeiaufgebot.

An mehreren Stellen wird die Demonstration durch Kundgebungen unterbrochen. Zum Beispiel am Schrannenplatz. Während dort gerade ein Vertreter von „Keine Stimme für Rassismus“ spricht, verfolgt im Schatten einer Markise Eberhard Bethke, der Einsatzleiter der Polizeiinspektion Memmingen, das Geschehen. Es seien deutlich über 100 Kräfte im Einsatz. Doch sie müssen nirgends eingreifen: Der bunte Zug singt, tanzt und macht sich für ein weltoffenes und friedliches Deutschland stark, in dem Flüchtlinge willkommen sind. Mit energischen Sprechchören wenden sich die Demonstranten gegen alte und neue Nazis und gedenken derer Opfer.

Einen Vorfall gibt es dann aber doch noch: Auf dem Marktplatz sprühen Demonstranten mit roter Sprühkreide das Motto der Demo auf den empfindlichen Sandstein des Brunnens. Rot sehen deswegen Polizisten und Vertreter des Ordnungsamtes, von denen sie sofort umringt werden. Schließlich schrubben sie mit einem Schwamm und Brunnenwasser den Slogan wieder weg.

