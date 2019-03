vor 2 Min.

Sie sind Musiker, Botschafter und Ausbilder

Die Stadtkapelle Vöhringen blickt auf 2018 zurück. In diesem Jahr soll die Jugendarbeit neu strukturiert werden.

Von Ursula Katharina Balken

In der Stadtkapelle Vöhringen ist die Welt noch in Ordnung. Bei den Wahlen waren alle Vorstandsmitglieder zu erneuter Amtsübernahme bereit. So sprach der bisherige und neue Vorsitzende Stefan Halle von einem „guten Jahresgefühl“. Darin schloss er die Zusammenarbeit mit den Musikern ebenso ein wie den Erfolg während zahlreicher Auftritte.

Damit war auch Dirigent Andreas Blätzinger zufrieden, obwohl er sich einen besseren Probenbesuch wünscht. Gerade bei kleineren Auftritten wären etwas mehr Musiker auf dem Podium zu begrüßen, sagte er. Wenn es jedoch um große Konzerte gehe, dann seien alle Musiker präsent.

Als Höhepunkt im Jahr bezeichnete Blätzinger das Stadtfest, an dem die Kapelle beim Auftakt den Mittelpunkt bildete, denn es war keine Gast-Band engagiert worden. Und auch die Movie Night sei gut angekommen. Die Musiker hätten zwei Stunden ununterbrochen gespielt – „das ist eine große Leistung.“ Er dankte Fabian Weisenberger, der mit dem Zusammenschnitt der Filme sehr viel Arbeit gehabt habe. Das diesjährige Neujahrskonzert sei ebenfalls erfolgreich gewesen, stellte der Dirigent fest. Das erforderte indes intensive Probenarbeit im Dezember.

Stadtkapelle Vöhringen: Auch der Jugendleiter zieht Bilanz

Jugendleiter Weisenberger erklärte, dass es 39 jugendliche Musiker gab, acht hätten aufgehört. Mit den Leistungen der Kapelle zeigte er sich zufrieden. Auch die Leiterin der Bläserjugend, Jutta Haisch, zog Bilanz. Es gebe im Moment 103 Kinder in Ausbildung. In den Einstiegskursen werden Blockflöte und Klavier unterrichtet. Die Lehrer in der Ausbildung bilden laut Haisch ein gutes Team. Die Zusammenarbeit mit den Grundschulen verlaufe gut. Im Instrumentalunterricht gibt es derzeit 13 Anfänger und 20 Mädchen und Buben im Blockflötenfach. Die Leitung der Nachwuchsgruppe übernimmt jetzt Simone Steigerwald und löst Tim Gänsler ab, weil er studieren wird.

Dass Katharina Bucher am Saxofon so blendend bei den Wettbewerben des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds abgeschnitten habe und bald am Landeswettbewerb in Marktoberdorf teilnehmen kann, sei sehr erfreulich, betonte Haisch. Beim kommenden Jugendfestival Anfang April werde Bucher mit ihrem Wettbewerbs-Repertoire zu hören sein.

Die Jugendarbeit will Haisch jetzt auf mehrere Schultern verteilen. Die Kandidaten dafür stehen zur Wahl bereit (siehe Wahlergebnisse). In seinem Grußwort bezeichnete Bürgermeister Karl Janson die Stadtkapelle Vöhringen als „kulturelle Botschafter der Stadt“. Imponierend sei das breite Spektrum der Ausbildung. Die Kapelle könne stolz auf ihre Lehrer sein.

Das sind die Ergebnisse der Wahlen: Vorsitzender ist Stefan Halle, der stellvertretende Vorsitzende ist Alexander Pfetsch, Kassiererin Alexandra Schultes, Kassenprüfer Gisela Görmiller und Nicole Zwetnitsch sowie Schriftführerin Julia Haas. Notenwart ist Rainer Süssegger, Trachtenwart Peter Rettich, Inventarwart Alexander Haisch, die Anlagenwarte heißen Bertram Schnitzler und Peter März. Die Leiterin der Bläserjugend ist Jutta Haisch. Sie hat Laura Buntz an ihrer Seite, Jugendleiter sind Jakob Gugler und Lena Nottensteiner, zuständig für die Werbung ist Ralph Niederwieser.

