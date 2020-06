Sie sind die neuen Ansprechpartner für Jugendliche und Senioren

Plus Der Bellenberger Gemeinderat legt weitere Details für die künftige Arbeit fest. Wolfgang Schrapp moniert den Ablauf der Wahl des Zweiten Bürgermeisters.

Der Gemeinderat Bellenberg hat weitere Details für seine künftige kommunale Arbeit festgelegt. Unter anderem wurden einstimmig Juliane Frank und Oliver Schönfeld als Jugendbeauftragte sowie Jürgen Block als Seniorenbeauftragter bestellt.

Doch als Erstes, noch bevor es zur Tagesordnung ging, erklärte sich Wolfgang Schrapp ( Freie Wähler) nicht mit dem Protokoll zur vorausgegangenen konstituierenden Sitzung einverstanden, indem er Unregelmäßigkeiten beim Ablauf der Wahl des Zweiten Bürgermeisters monierte: Etwa, dass sich nach abgeschlossenem Auszählen und Bekanntgeben des Wahlergebnisses für den Zweiten Bürgermeister beim zufälligen kurzen Meinungsaustausch zwischen Ruth Keller (Freie Wähler) und ihm herausgestellt habe, dass mit der zunächst einstimmig erscheinenden Wahl Gerhard Schieles ( SPD) etwas nicht stimme. Denn Schrapp wie Keller hatten sich der Stimme enthalten.

Die Auszählung der Stimmen musste korrigiert werden

Beim nochmaligen Zählen stellte sich heraus, dass auf fünf der mit Gerhard Schiele als Vorschlag vorgedruckten Wahlzettel dieser Name nicht angekreuzt war. Bei einem weiteren Stimmzettel war das Kreuz auf dem leeren, für weitere Vorschläge vorbehaltenen Feld vermerkt, ohne dass ein Kandidat genannt wurde. Nach gewisser Unschlüssigkeit im Rat erklärte der Wahlausschuss diesen Stimmzettel als Ja-Stimme zugunsten Schieles. Dessen mehrheitliche Wahl stand aber auch ohne die fragliche Stimme fest.

Bürgermeisterin Susanne Schewetzky ( CSU) versicherte, dass die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes auf ihr Nachfragen die korrigierte Auszählung zuzüglich der fraglichen Stimme für in Ordnung befunden habe. Schrapp sagte jedoch, auf seinen später erfolgten Anruf hin habe es geheißen, dass die Rechtsaufsichtsbehörde in dieser detaillierten Form nicht informiert gewesen sei. Somit sind die unterschiedlichen Auffassungen über den Wahlhergang zwar bedeutsam fürs Protokoll, haben aber keinen Einfluss auf die in jedem Fall mehrheitliche Wahl Schieles zum Zweiten Bürgermeister. Die Sitzungsniederschrift wurde bei drei Gegenstimmen genehmigt.

Der Tagesordnung folgend wurden darauf weitere Personalien festgelegt. So werden den Jugendlichen künftig statt Tanja Aschmer (Freie Wähler) mit Juliane Frank (CSU) und Oliver Schönfeld (SPD) zwei Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Aschmer wollte das Amt an Jüngere weitergeben, die „durch kleinere Kinder mehr Bezug zur Materie“ hätten, wie sie begründete. Sie versicherte, Erfahrung und Wissen gerne weitergeben zu wollen. Mit Jürgen Block (Freie Wähler) wird die Kommune künftig einen praxiserfahrenen Ansprechpartner für die Senioren haben. Der neue Gemeinderat leitet die in Bellenberg immer beliebter werdende Generationenhilfe.

Bellenbergs neue Bürgermeisterin ist nun auch Standesbeamtin

Sodann legte der Gemeinderat wie beschlossen im Verhältnis zur Zahl der Fraktionsmitglieder sechs Räte für den Rechnungsprüfungsausschuss fest: Von den Freien Wählern sind das Stefan Schaich, Jürgen Block, Luca Rapp, vertreten von Tanja Aschmer, Ruth Keller, Martin Heidl. Aus der CSU stehen Markus Schaich und Juliane Frank zur Verfügung mit Benjamin Windirsch und Abdo De Basso als Vertreter. Bei den Sozialdemokraten sind das Gerhard Schiele und Oliver Schönfeld. Aus ihren Reihen wird der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses gewählt.

Des Weiteren wurde Bürgermeisterin Schewetzky als Standesbeamtin für Eheschließungen bestellt. Für dieses Amt bringt sie als vormalige Rathauschefin von Kettershausen bereits Erfahrung mit. Letztlich wurden noch die Vertreter der Kommune bei der Musikschule Dreiklang ernannt. Diese sind von Amts wegen die Bürgermeisterin (Stellvertreter: Gerhard Schiele) sowie Stefan Lettner (Tanja Aschmer) und Dietmar Jäckle (CSU) mit Benjamin Windirsch als Vertreter.

Weitere Artikel aus Bellenberg lesen Sie hier: