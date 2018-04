vor 21 Min.

Sie sind erfolgreich auf einem Rad

21 Sportlerinnen des RSV Illertissen waren in Gilching - und haben vordere Plätze geholt.

Erneut sind die Einradfahrerinnen des Radsportvereins (RSV) erfolgreich von Wettbewerben heimgekehrt – kürzlich nahmen 21 Sportlerinnen am „Gilching Cup“ und den Süddeutschen Freestyle-Meisterschaften teil.

Zu Beginn wurden die X-Style-Wettbewerbe ausgetragen: In ihren Vorläufen in der Altersklasse „15 plu“s erreichten Daniela Fischer den achten Platz und Jennifer Rueß den vierten Platz. Letztere verpasste knapp das Finale. Lea Sturm startete in der Altersklasse „Unter 15“ – sie zog sich während des Wettbewerbs eine schwere Verletzung zu und musste abbrechen.

In den Altersklassenwettbewerben des „Gilching Cup“ nahm Juline Idel als einzige Illertisserin an einem Einzelkürwettbewerb teil. In der Altersklasse „Unter 15“ gelangte sie mit sehr guten Präsentation ihrer Kür „Bollywood“ auf Platz zwei Platz zwei.

Bei den Paarkürwettbewerben traten drei Illertisser Paare an. In der Altersklasse „Unter zwölf“ 12 erreichten die Saisonneulinge Lena Wunsch und Lisa Schopies Platz vier hinter den Vereinskolleginnen Laura Lein und Emma Kölbl (Platz drei), die mit dem Thema Flaschengeist zum ersten Mal in der Paarkür starteten. Das erfahrenere Paar Greta Breitenberger und Eleonora Ganser konnten sich in der Altersklasse „Unter 13“ mit (T)raumschiff Surprise“ durchsetzen: Das Paar holte Platz eins.

Bei den Einzelkürwettbewerben der Süddeutschen Freestyle-Meisterschaft in Gilching präsentierte Jennifer Rueß in den Vorläufen mit ihrer Kür Ungarischer Tanz einen sehr guten Lauf – es schaffte es ins Finale und auf Platz drei.

Das erfahrene Paar Jennifer Rueß und Ramona Lezius holte im Finale den fünften Platz.

In der Kategorie Großgruppenküren, das sind Gruppen mit mehr als neun Fahrern, überzeugte die zwölfköpfige Nachwuchsgruppe mit Startern unter 15 Jahren mit dem Thema „Durch die Galaxie“. Sie holten am Ende den dritten Platz.

In der Kategorie Kleingruppenküren (mit bis zu acht Fahrern) starteten über 15-jährige Fahrer des RSV mit dem Thema „Frauenknast“ – das Team konnte verletzungsbedingte gut kompensieren. Aufgrund zu vieler Abstiege büßten die Illertisserinnen viele Wertungspunkte ein – trotzdem holten sie schließlich den dritten Platz. Eine gute Leistung, denn dieses Jahr war Trend zu Kleingruppen zu erkennen. Und diese können in der Regel im Vergleich zu größeren ein höheres Niveau zeigen. (az)

