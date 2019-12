vor 1 Min.

Sie wollen sich für Unterroth einsetzen

Diese Kandidatinnen und Kandidaten treten in Unterroth bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr an. Norbert Poppele will Bürgermeister werden.

20 Kandidaten kämpfen bei der Kommunalwahl 2020 um Sitze im Unterrother Gemeinderat. Das Gremium wird sich vergrößern.

Von Hedwig Oschwald

In Unterroth gibt es für die im März 2020 anstehenden Kommunalwahlen weiterhin nur eine Liste, die „Dorfgemeinschaft“. Das hat sich bei der Nominierungsversammlung im örtlichen Schützenheim gezeigt. Mit 97 anwesenden Wahlberechtigten waren fast zehn Prozent der Bevölkerung gekommen. Von diesen ließen sich 20 Bewerber für einen der künftig zwölf Sitze im Gemeinderat aufstellen.

Bürgermeister Gerhard Struve, der die Versammlung leitete, freute sich über das starke Interesse an der Gemeindepolitik und die damit gezeigten Unterstützung für Norbert Poppele, der sich um das Amt des künftigen Bürgermeisters bewarb. Er wurde mit 94 Ja-Stimmen für dieses Amt nominiert. Poppele, gelernter Koch und in leitender Funktion in einem Catering-Betrieb tätig, versicherte – ohne große Vorabversprechungen – die gute Arbeit seines Vorgängers Gerhard Struve einfach fortsetzen zu wollen. Wie berichtet tritt Struve nach 18-jähriger Amtszeit als Bürgermeister nicht mehr an. Poppele sagte: „Ich werde abwarten, welche Gemeinderäte ins Gremium kommen und mit ihnen die Aufgaben festlegen oder vielleicht auch etwas aufteilen.“

Unterroth: Einige Mitglieder des jetzigen Gemeinderats treten nicht mehr an

Ab der kommenden Wahlperiode wird das Gremium aus zwölf statt acht Räten bestehen. Dadurch bekomme Unterroth auch einen weiteren Sitz in der Verwaltungsgemeinschaft Buch. Poppele, der bereits Erfahrung aus seiner früheren Zugehörigkeit im acht Sitze zählenden Gemeinderat Unterroth mitbringt, ist nun schon gespannt auf die Zusammenarbeit im künftig größeren Rat.

Die 20 Kandidaten der Liste wurden im Block gewählt und dabei ebenfalls mit hoher Stimmenzahl bedacht. Vom bisherigen Gemeinderat haben sich Helmut Walser, Werner Dopfer, Harald Wenger, Heiner Voigt und Michael Kretschmar wieder aufstellen lassen. Franz Gleich und Josef Kreis – beide gehörten jeweils 18 Jahre dem Gemeinderat an – scheiden nunmehr aus. Die Zweite Bürgermeisterin Erika Schneller tritt aus beruflichen Gründen nicht mehr an. Mit Susanne Dietrich, Alexandra Czapko und Anita Olbrich stehen aber wieder drei Frauen auf der Liste.

Weiterhin nominiert wurden Rainer Kolb, Thomas Konrad, Michael Badent, Alexander Dreier, Patrick Buchmiller, Thaddäus Ströhm, Jürgen Stegmann, Lars Glogger, Daniel Dreier, Marc Meidl, Franz Konrad sowie Martin Müller. Bei ihrer anschließenden kurzen Vorstellung war verschiedentlich zu hören, dass ihnen die Gemeinschaft und das Wohlergehen ihres Dorfes am Herzen liege. Oder auch, dass sie den Ort gerne mitgestalten wollten. Poppele, der das Schlusswort bekam, versprach, eine moderate Entwicklung und ein langsames Wachstum Unterroths anzustreben.

