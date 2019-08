06:00 Uhr

„Siggi“ Müller ist der letzte Spross einer wahren Foto-Dynastie

Plus Seit mehr als 100 Jahren ist der Name Müller eine feste Größe in der Branche. Kein Wunder, dass Siegfried Müller aus Babenhausen viel erzählen kann – über seine Vorfahren, erste Versuche mit Digitalkameras und seltene Aufnahmen.

Von Fritz Settele

„Die Familie Alois Müller aus Eslarn und deren Nachkommen prägten mit ihren Aktivitäten die Photowirtschaft über 100 Jahre und sind damit auch ein Teil der deutschen Industriegeschichte“: Mit diesen Worten hat die internationale Fotozeitschrift „Photo Antiquaria – Club Daguerre“ in einem zehnseitigen Bericht der Foto-Dynastie Müller gedacht. Deren letzter Vertreter ist Siegfried Müller, den viele in der Region als Foto-Siggi kennen. Er betreibt das gleichnamige Fotostudio an der Bahnhofstraße in Babenhausen. Das Fotografieren sei ihm „praktisch in die Wiege gelegt worden“, sagt er.

Stammvater Alois Müller wurde 1839 im oberbayrischen Wolfratshausen geboren. Vier seiner insgesamt 14 Kinder verschrieben sich Ende des 19. Jahrhunderts der damals noch neuartigen Fotografie. Sohn Ludwig gründete die Fotopapierfabrik Argenta und das Perka Präzisions-Camerawerk, deren Mitbegründer sein Bruder Joseph war. Karl gründete Fotofirmen in Memmingen, darunter Novoflex. Und Gustav betrieb ein Fotoatelier in Babenhausen. Diese Anzeige erschien im Iller-, Roth- und Günzboten, dem Amtsblatt des königlichen Amtsgerichts Babenhausen, im August 1906. Bild: Sammlung Siggi Müller/Repros: Settele Die ersten Kontakte zum Fuggermarkt knüpfte die Familie Müller also schon vor mehr als 100 Jahren. Gustav Müllers Weg nach Babenhausen hatte über München, wo er bereits in jungen Jahren ein Fotoatelier betrieb, und Memmingen geführt. Die Grundsteinlegung für das noch heute an der Bahnhofsstraße befindliche Fachgeschäft fand 1923 statt. „Als Helfer bei der Baugrubenaushebung waren unter anderem Mitglieder der örtlichen Liedertafel aktiv“, berichtet Siggi Müller. Doch auch weitere Verbindungen zu Babenhausen bestanden, heiratete doch Karl Müller junior seine Frau Maria, eine geborene Fahrenschon. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mut zur Innovation zeichnete die Müllers aus Gustav Müller starb 1963 in Babenhausen. Dessen Sohn führte das Geschäft des Vaters als „Photographenmeister“ weiter, so die Chronik. 1973 übernahm es dann wiederum Siggi Müller – „damals ein normaler Vorgang“ – und pflegte somit in seinem Geburtshaus die lange Familientradition. „Ich bin allerdings der inzwischen Letzte, der die Foto-Dynastie Müller noch aufrechterhält“, sagt der 70-Jährige. Er macht dabei unmissverständlich klar, dass ein „Fotogeschäft, wie es früher geführt wurde, heute gar nicht mehr existieren kann“. Nicht zuletzt daran dürfte es liegen, so Müller weiter, dass seine Kinder „andere Berufswege eingeschlagen“ haben. Beim Bau des bis heute an der Bahnhofstraße befindlichen Fotostudios halfen Mitglieder der Babenhauser Liedertafel mit. Bild: Sammlung Siggi Müller/Repros: Settele Kreativität und Mut zur Innovation zeichnete die Familie Müller damals wie heute aus. So wurden bereits 1907 die neu am Markt erschienenen sogenannten Lumière-Autochrome-Platten ausprobiert. Einige der Glasdiapositive befinden sich noch heute im Besitz von Siggi Müller. Und als fast ein Jahrhundert später, 1997, die digitale Fotografie noch in den Kinderschuhen steckte, war er selbst es, der sich daran wagte. „Das war eine große Herausforderung“, erinnert sich Siggi Müller, „auch hinsichtlich der neuen Technik samt Programmen“. Selbst Anfragen an Fachfirmen endeten meist mit dem Hinweis: „Das müssen Sie einfach ausprobieren, wir können Ihnen dabei nicht helfen“. So schloss er sich damals mit sechs, sieben Studiofotografen aus ganz Deutschland – von Babenhausen bis Hamburg und Berlin – zu einer Art Notgemeinschaft zusammen. „Oft telefonierten wir miteinander, wenn wieder ein Problem auftauchte oder jemand gar eine Lösung dafür hatte“, erzählt Müller. Nach seinen Worten war es eine „heftige Zeit und wir hatten so gut wie niemanden, der uns half“. Anfangs habe es oft noch mehrere Minuten gedauert, bis eine Fotodatei geöffnet war. Genau erinnert sich Siggi Müller an sein erstes fotografisches Digitalgesamtkunstwerk: „Am 28. Februar 1997 fotografierte ich um 19 Uhr meine damals sechsjährige Tochter. Nach dem Hochladen und Bearbeiten war das Ende des Ausdruckvorgangs um 21.16 Uhr – und das bei mit einer Kamera, die Fotos von maximal 0,37 Megabyte lieferte.“ Neugier hatte auch schon seinen Vater, Friedrich Müller, ausgezeichnet. Er bereiste halb Europa. Im Rahmen einer Mittelmeerkreuzfahrt besuchte er 1939 den Großen Preis von Tripolis, den Vorläufer der Formel 1. Dabei schoss er Fotos, die Seltenheitswert haben – nämlich Farbdias im Kleinbildformat. Gleichzeitig dokumentierte er damit die „Sternstunden von Mercedes“, beispielsweise anhand von Aufnahmen des Siegers Hermann Lang oder der Motorsportlegende Rudolf Caracciola. Außerdem lichtete Friedrich Müller den italienischen Diktator „Duce“ Benito Mussolini ab. „Die Alleinrechte der Fotos liegen heute noch bei mir“, so Siggi Müller. Stolz ist dieser darüber, dass er immer noch im Besitz eines der ersten Fotos im Farbformat ist. Es zeigt seinen Urgroßvater Alois Müller zusammen mit dessen Enkelin. Siggi Müllers Uropa Alois mit seiner Enkelin im Jahr 1907 in Eslarn (Oberpfalz). Das Original ist ein Dia (neun mal zwölf) auf Glasplatte – wohl eines der ersten Dias dieser Art, die es gab und die erhalten sind. Bild: Sammlung Siggi Müller/Repros: Settele Siggi Müllers Vater nahm Bilder von Mussolini auf Auch Siggi Müller faszinierten die Fortschritte im Bereich der Fotografie seit jeher. Der Babenhauser zählt sich zu den Ersten, die sich speziell der künstlerischen Porträtfotografie zuwandten. In zahlreichen Ausstellungen auf Bundesebene präsentierte er sein Können. Unvergessen sind seine Ausstellungen in der Babenhauser „KiSt“ („Kunst im Stall“). Oder auch diejenige im Piemont, auf dem Weingut „Tenuta la Tenaglia“ von Sabine Ehrmann. „Dort präsentierte ich Fotos, die ich über mehrere Tage in dieser Region geschossen hatte“, sagt Müller. Auch unsere Zeitung berichtete darüber. Überregionale Auszeichnungen flankierten Müllers Lebensweg als Berufsfotograf. Er erhielt die Goldmedaille des „Profi Portrait Clubs“. Die „Colour Art Photo“-Gruppe wiederum zeichnete seine Fotografie „Vater und Sohn“ mit Gold aus. Zwar ist Siggi Müller der letzte Vertreter der Foto-Müllers, jedoch denkt der Babenhauser trotz seiner inzwischen 70 Jahre keineswegs ans Aufhören. „So lange ich noch Spaß daran habe und no grattla ka (noch gesund bin) hänge ich meinen Beruf noch nicht an den Nagel.“ Lesen Sie außerdem aus Babenhausen: Rechbergstraße: Wirkt sich die Dauerbaustelle aufs Geschäft aus?

