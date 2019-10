17:00 Uhr

Silberdistel: Ein „stacheliges“ Schmuckstück für den Babenhauser Heimatforscher

Dieter Spindler hat die „Silberdistel“ unserer Zeitung erhalten. Kaum jemand kennt die Geschichte des Fuggermarkts so gut wie er.

Von Sabrina Schatz

Er geht ein paar Schritte vor, will die weiße Schachtel auf einem Stuhl ablegen. Dann zögert Dieter Spindler: „Ach, ein bisschen kann ich sie heut’ schon noch tragen.“ Die Silberdistel, zugegeben, leicht ist sie nicht gerade, bekommt man schließlich nicht alle Tage verliehen. Und so hält der Babenhauser Heimatforscher den Karton, in dem die kunstgeschmiedete Blume auf einer Steinplatte liegt, noch so lange in der Hand, bis er sich bei seinen Wegbegleitern bedankt hat. Einige davon sind an diesem Freitagabend in die Jugendbildungsstätte, kurz Jubi, gekommen.

Einerseits, um sich zwei Filme anzusehen – über den Historischen Verein Babenhausen und über dessen Sanierung des Meisingerhauses, das zum „Haus zur Geschichte“ werden soll (Bericht folgt). Andererseits, um mitzuerleben, wie Dieter Spindler, der im November seinen 80. Geburtstag feiern wird, von unserer Zeitung ausgezeichnet wird.

Und so hat zunächst, bevor das Licht für die Filmvorführung gedimmt wird, Ronald Hinzpeter, der Redaktionsleiter der Illertisser Zeitung, das Wort. Er fängt, wie es sich bei einer Ehrung eines Heimatforschers wohl gehört, in der Vergangenheit an. Er selbst sei als recht junger Redakteur in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre für die Berichterstattung über Babenhausen verantwortlich gewesen, erzählt er. Sehr gerne denke er an die 750-Jahr-Feier 1987 zurück und auch an die Monate davor. Es habe da ein kleines Jubiläumsbuch gegeben, das den Untertitel „Eine geschichtliche Plauderei über eine ehemalige Stadt in Schwaben“ trug. „Das mit dem Thema ,ehemalige Stadt’ lassen wir vielleicht besser. Babenhausen ist auch als Markt sehr schön“, sagt Hinzpeter und bringt manchen zum Schmunzeln. Das Büchlein sei jedoch wichtig für diesen Abend. „Weil die 750-Jahr-Feier quasi den Startschuss dafür setzte, dass Dieter Spindler zum engagierten Heimatforscher wurde.“ Der damalige Heimatpfleger Ludwig Zedelmaier habe Spindler nämlich um Mithilfe beim Verfassen des Buchs gebeten.

Spindler leistet Beitrag zum "Heimatgefühl"

In der Tat ergründete Spindler seit diesem Zeitpunkt die Geschichte Babenhausens wie wohl kein anderer. Er veröffentlichte etliche Bücher und Aufsätze, konzipierte Ausstellungen und führte Tausende Interessierte durch den Ort. Zu Spindlers letztem Historischen Spaziergang im vergangenen Mai kamen, wie berichtet, 300 Teilnehmer – eine gewaltige Resonanz. Und, das betont Hinzpeter auch noch: „Dieter Spindler war für uns von der Zeitung in fast allen historischen Belangen ein Top-Ansprechpartner.“

Mit seinem Engagement habe der bald 80-Jährige im besten Sinne etwas für seine Heimat getan: Er habe ihre Geschichte durchdrungen und sie den Menschen nahegebracht. „Und das ist etwas sehr Wesentliches für das Heimatgefühl“, findet Hinzpeter. „Wer sich an einem Ort wohlfühlt, mit ihm verwächst im Laufe der Jahre, der will auch etwas aus der Vergangenheit wissen, um tiefer in seine Heimat einzudringen und sie zu verstehen.“

Um vorbildliches bürgerschaftliches Engagement, wie Spindler es zeigte, zu würdigen, hat unsere Zeitung vor fast 30 Jahren die Silberdistel erfunden. Warum für die Auszeichnung gerade ein so stacheliges Gewächs gewählt wurde? „Nun: Sie ist selten, sie ist schützenswert, sie ist zäh und sie wurde seit alters her als Medizinpflanze verwendet“, erklärt Hinzpeter den Anwesenden im Jubi-Saal. „Und das ist sie auch heute: Sie ist ein Heilmittel gegen die Gleichgültigkeit. Und Gleichgültigkeit ist etwas, das sich ein Gemeinwesen nicht leisten kann, wenn es dauerhaft bestehen will.“

Als Spindler die silberne Trophäe und die Urkunde entgegennimmt, sagt er bescheiden: „Ich bin überrascht und überwältigt, dass gerade ich dieses stachelige Schmuckstück erhalte.“ Er habe sich immer sehr gerne mit Geschichte beschäftigt, sei da im Laufe der Zeit „so reingewachsen – und es sei stets sein Bestreben gewesen, seine Erkenntnisse weiterzugeben. „Ich habe das nicht nur gemacht, um ein Hobby auszufüllen, sondern auch für Babenhausen.“ Bei seiner Forschung habe man ihn ausnahmslos unterstützt. „Und wenn ich heute so in die Reihen schaue, dann sind einige meiner Begleiter da“, freut er sich. Zu den Gästen gehören etwa Markus Graf Fugger-Babenhausen, Mitglieder des Historischen Vereins, Markträte und Spindlers Familie. Sie applaudieren dem Preisträger, ihrem Heimatforscher, lange.

Was nach diesem Abend mit der Silberdistel geschehen soll, das weiß Spindler schon genau: Sie soll gleich im Eingangsbereich seines Hauses hängen. „Damit sie jeder sieht, der reinkommt“, sagt er stolz.

Lesen Sie außerdem:



Themen folgen