Silvesterbrauch: Wir blicken auf das neue Jahr

Die Redaktion der Illertisser Zeitung wagt einen humorvollen Blick in die Zukunft. Welche Überraschungen hält 2020 für die Region bereit?

2019 ist quasi schon vorbei. 2020 lässt nicht mehr lange auf sich warten. Und alles deutet darauf hin, dass die kommenden zwölf Monate nicht weniger turbulent werden, wie die vergangenen. Auch in der Region wird sich vermutlich einiges tun. So werden beispielsweise bei der anstehenden Kommunalwahl die Karten in der Lokalpolitik neu gemischt. Grund genug für unsere Redaktion, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Unser Mittel der Wahl: Der uralte Silvesterbrauch des Bleigießens. Also eigentlich des Wachsgießens. Echtes Blei ist schließlich gesundheitsgefährdend und darf in der EU nun nicht mehr verkauft werden.

Der Skorpion: In der Kommunalpolitik tut sich einiges.

Der Skorpion ist vor allem für seinen langen, häufig gefährlich giftigen Stachel bekannt. So ein Stachel verursacht schnell mal einen schmerzenden Stich. Kommt es etwa zur Stichwahl für Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU), der sein Amt am 15. März verteidigen will? Doch der Wahlkampf gegen die aus dem südlichen Landkreis stammende Kandidatin Susanna Oberdorfer-Bögel (Freie Wähler) ist kein Selbstläufer. Ein Wahl-Duell Süden gegen Norden bahnt sich an. Oberdorfer-Bögel hat sich mit ihrem Engagement für den Erhalt der Babystation im Illertisser Krankenhaus einige Sympathien erworben. Bleibt die Frage: Wer vertritt im Nord-Süd-Duell den Norden? Da gibt es ja auch noch Ludwig Ott aus Finnigen, der für die Grünen antritt. Und dass man die Grünen bei Wahlen immer mit auf der Rechnung haben sollte, hat 2019 ja bereits gezeigt.

Die Rutsche: In Illertissen ist sie mehr als ein Spielgerät für Kinder.

Man braucht nicht viel Fantasie, um in diesem Gebilde eine Rutsche zu erkennen. Bezogen auf die Pläne des Illertisser Stadtrats, das Areal um das Vöhlinschloss herum etwas aufzuhübschen, kann das ja nur eines bedeuten: Das wenig knieschonende Bergabgehen können sich die Illertisser künftig sparen. Neben Spazierwegen und Aussichtspunkten wird es auch eine Rutschbahn geben, auf der Kinder und auch alle Erwachsenen, die aufs Laufen verzichten wollen, gen Innenstadt hinabsausen können. Wir finden: Eine super Idee! (Zugegeben – wir haben ein klein wenig nachgeholfen, dass die wächserne Figur einer Rutsche etwas ähnlicher wird. Aber nur ein ganz kleines bisschen!) Lesen Sie zu den bisherigen Plänen: Bekommt Illertissen eine Hängebrücke?

Der Sack: Welchem Ort prall gefüllte Geldsäcke wohl Reichtum bescheren?

Gute Nachrichten für den Markt Babenhausen und das Haus Fugger. Dieses Säckchen weist eindeutig auf unerwarteten Reichtum hin. Unsere Vision: In den Tiefen des Schlosskellers, versteckt in einer massiven Holztruhe, entdecken findige Mitarbeiter dutzende dieser Geldsäcke – alle prall gefüllt mit antiken Goldmünzen. Die Sanierung des Fuggerschlosses und des Zehentstadels ist damit zumindest finanziell in trockenen Tüchern.

Der Kuhfladen: Beim Viehscheid in Oberschönegg wird es eine Sensation geben.

Es wird eine absolute Sensation! Nicht nur die Illertisser Zeitung, Medien aus ganz Deutschland werden darüber berichten. Beim Viehscheid in Oberschönegg, dessen Höhepunkt wieder der Wettbewerb im Kuhfladenweitwurf sein wird, wird der Weltrekord gebrochen. Ein einheimischer Oberschönegger wird seinen Fladen doppelt so weit werfen wie der Zweitplatzierte. Mindestens. Der kleine Ort im Unterallgäu wird im Herbst 2020 weltberühmt werden. Unser Bericht zum Event 2019: Viehscheid: Von Kranzrindern und fliegenden Kuhfladen

Die Wunderlampe: Wessen Wunsch geht 2020 in Erfüllung?

Wer könnte sie nicht brauchen, so eine Wunderlampe? Gefunden wird sie dieses Jahr in Kellmünz, und zwar von der Vorsitzenden des örtlichen Sportvereins. Deren Wunsch: Dass in Sachen Baustelle die Zeit vorgespult wird und die neue Sporthalle bereits steht – inklusive Deko für die Einweihungsfeier. Schließlich ziehen sich die Planungen, wie für solche Großprojekte üblich, schon über längere Zeit. Und in der baustellengeplagten Marktgemeinde – man denke an die lange Sperrung der Illerbrücke – kann ohnehin keiner mehr Bagger und Baukräne sehen.

Noch eine Anmerkung in eigener Sache: Falls sich irgendetwas nicht so erfüllt, wie von uns vorhergesagt, liegt das nicht an mangelnder prophetischer Begabung. Wir sind uns aber nicht ganz sicher, ob Wachs tatsächlich ein gleichwertiger Ersatz für echtes Blei ist. Von daher gilt: Alle Vorhersagen ohne Gewähr.