vor 20 Min.

Simon & Garfunkel Tribute Duo tritt in Vöhringen auf

Am kommenden Wochenende sind die weltbekannten Lieder von Simon & Garfunkel in Vöhringen zu hören. Karten für das Tribute Duo Graceland gibt es im Vorverkauf.

Das Simon & Garfunkel Tribute Duo Graceland kommt am Samstag, 21. September, nach Vöhringen. Für die Musiker Thomas Wacker und Thorsten Gary ist es das dritte Mal, dass sie in Vöhringen gastieren. Dieses Mal sind sie in Begleitung eines Streichquartetts, um Lieder wie Sound of Silence oder Bridge over Troubled Water zu interpretieren. Das Duo spürt seit Jahren dem musikalischen Geist von Simon und Garfunkel nach.

Ein bisschen Klassik ist auch dabei

Mit ihrem neuen Projekt „…meets classic“ wollen sie beweisen, dass die erfolgreichen Hits perfekt zu den Klängen von Streichern harmonieren. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus. Karten gibt es im Vorverkauf bei der VR-Bank Vöhringen, in der Bücherwelt Senden, bei Buch & Musik in Illertissen, Blende 22 in Neu-Ulm sowie im Internet unter www.reservix.de.

